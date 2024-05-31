مسؤول في "أنصار الله" أكّد مواجهة "التصعيد بالتصعيد" بعد الغارات الأميركية البريطانية على اليمن

أكّد عضو المكتب السياسي في حركة "أنصار الله" في اليمن محمد البخيتي، أنّ "العدوان الأميركي البريطاني لن يُثنينا عن مواصلة عملياتنا العسكرية المساندة لفلسطين، وسنقابل التصعيد بالتصعيد".

وشدد، في تصريح، على "أننا لن نتوقف إلا بوقف جرائم الابادة الجماعية في غزة ورفع الحصار عن سكانها"، موضحًا أنّ "استهداف المرافق المدنية كالاذاعة والموانئ والاتصالات لن تكسر إرادة الشعب اليمني بل تزيده ثبات وصلابة".

وفي وقت سابق، أعلن مكتب الصحة في الحديدة اليمنية، عن 16 قتيلًا و35 جريحًا جراء الغارات الأميركية والبريطانية على المحافظة ليل الخميس الجمعة.

وكانت قد أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، "أننا نفذنا إلى جانب القوات البريطانية ضربات ضد 13 هدفا للحوثيين (حركة أنصار الله)".

وشُنت غارات بريطانية أميركية على مناطق مختلفة في اليمن من بينها صنعاء والحديدة، في حين أعلن الجيش البريطاني أنّه نفّذ "عملية مشتركة" مع القوات الأميركية تضمّنت شنّ غارات ضدّ مواقع "أنصار الله" في اليمن بهدف تقويض قدراتهم العسكرية في وقت تواصل فيه الحركة دعم قطاع غزة عبر عمليات عسكرية ضد السفن الإسرائيلية والسفن المتجهة للموانئ الإسرائيلية والسفن الأميركية والبريطانية.

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى أنّ معلومات استخبارية "أكّدت" ضلوع موقعين في منطقة الحُديدة في هجمات استهدفت حركة الملاحة البحرية.

كما استهدفت الغارات، وفقاً للبيان، موقعاً آخر يقع غرب الحديدة واستخدمه الحوثيون لتنفيذ هجمات بطائرات بدون طيّار.