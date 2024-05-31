شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يبحث تعزيز التعاون مع رئيس جمهورية أوزباكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والوفد المرافق شوكت ميرضيايف، رئيس جمهورية أوزباكستان، وذلك خلال زيارته للعاصمة الأوزبكية طشقند؛ تلبية لدعوة رئيسة مجلس الشيوخ تنزيلا ناربايفا.

واستهل "ميرضيايف" اللقاء بإرسال تحية تقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مثمناً ما تشهده مصر من تنمية وطفرة حقيقية في إطار استراتيجية مصر 2030.

واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين، وكذا تعزيز أطر التبادل السياحي، والتعاون العلمي؛ سيما في ظل تشكيل لجنة تعاون علمي مشترك بين البلدين.

وحضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، والدكتور محمد شوقى العناني عضو مجلس الشيوخ.

رئيس مجلس الشيوخ يلتقى رئيس جمهورية أوزباكستان

رئيس مجلس الشيوخ مع رئيس جمهورية أوزباكستان