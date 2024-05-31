شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يؤكد رفض مصر القاطع للعملية العسكرية الإسرائيلية برفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، جولت شامين نائب رئيس وزراء جمهورية المجر، وذلك على هامش زيارته على رأس وفد من مجلس النواب إلى المجر.

وفي مستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أن العلاقات المصرية – المجرية تتسم بتعدد مجالات التعاون والتلاقي مما يستوجب على البلدين إثراء رؤاهما المُشتركة حيال مختلف قضايا الاهتمام المُشترك، وهو ما يتجلى في حرص القيادة السياسية في كلا البلدين على الإرتقاء بتلك العلاقات في كافة المجالات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

وخلال اللقاء، أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمستوى التعاون الاقتصادي المصري – المجري اتصالاً بنتائج اللجنة الاقتصادية المُشتركة والتي عقدت جولتها الخامسة في القاهرة مطلع العام الحالي، مُبدياً ترحيبه وتطلعه لقيام الشركات المجرية بضخ المزيد من الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومُبدياً استعداد الدولة المصرية لتقديم التسهيلات اللازمة للشركات المجرية، كما أكد على ضرورة تنفيذ وتفعيل اتفاق التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والوكالة المجرية للترويج للصادرات.

كما تناول المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مجهودات الدولة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وما تتحمله مصر جراء استقبالها لملايين النازحين الفارين من ويلات الأزمات العاصفة في الشرق الأوسط، مُؤكداً على ضرورة التعاون المصري – الأوروبي في هذا الشأن.

وشدد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب على رفض مصر القاطع والتام للعملية العسكرية الاسرائيلية في منطقة رفح الفلسطينية مُحذراً من التداعيات الكارثية لها والتي ستسفر عن أكبر عملية إبادة جماعية ضد المدنيين في القرن الحادي والعشرين واصفاً إياها بوصمة العار على جبين المنظومة القانونية الدولية، كما أكد على رفض مصر أيضاً لتوظيف الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح ليكون بمثابة أداة لإحكام الحصار على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ومن جانبه، أبدى نائب رئيس الوزراء المجري تقديره التام لمستوى العلاقات المجرية – المصرية، مثمناً الدور الجوهري للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في ضمان أمن واستقرار المنطقة، كما أكد نائب رئيس الوزراء المجري التزام المجر التام بتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر مؤكداً دعم بلاده للشركات المجرية للاستثمار في مصر.

رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس وزراء المجر

رئيس مجلس النواب في لقاء مع رئيس وزراء المجر

رئيس مجلس النواب مع رئيس وزراء المجر