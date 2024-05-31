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رياضة النواب: إنشاء وتطوير 100 منشأة شبابية بحلول عام 2030

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القاهرة - سامية سيد - ذكرت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، فى تقريرها الخاص بالتوصيات المتعلقة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025 ومشروع الموازنة العامة لنفس العام، أن هناك حرص على زيادة مستويات المشاركة للشباب وذلك من خلال:

- زيادة عدد الشباب الرياضيين المحترفين دوليًا بنسبة 10% سنويا.

- زيادة موازنة وزارة الشباب والرياضة بنسبة لا تقل عن 5% سنويًا لدعم الأنشطة الشبابية.

- استكمال إنشاء وتطوير تسعة حمامات سباحة وتسع صالات مغطاة وتجهيز واستكمال تطوير 75 مجمعًا رياضيًا، وثلاث مدن رياضية.

- إنشاء وتطوير مدن شبابية، 54 مركزاً شبابيًا، و 11 منشأة كشافة.

- إنشاء وتطوير 100 منشأة شبابية بحلول عام 2030.

- تنفيذ سلسلة من المشروعات والبرامج المتنوعة لتمكين الشباب المصرى بالاستفادة من التعاون الدولي والإقليمي.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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