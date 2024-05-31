شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى ينظم برنامجا تدريبيا لتأهيل الشباب بالفيوم بمشاركة 200 متطوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية، إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، برنامجاً تدريبياً مكثفاً للمتطوعين ضمن فعاليات البرنامج الوطني لتأهيل الشباب "ملهم"، وذلك بمشاركة نحو 200 متطوع من مختلف قرى ومراكز محافظة الفيوم وعدد من المتطوعين من محافظات أخرى، وحاضر بالبرنامج نخبة من خبراء التنمية السياسية والمجتمعية والبشرية، وذلك وسط إقبال من الشباب، ومشاركة عدد من قيادات أمانة التحالف الوطني بالفيوم، وقيادات مؤسسة الجارحي والعاملين بها ومتطوعيها.

وشهدت فعاليات البرنامج التدريبي تسليم المشاركين شهادات إتمام التدريب، فضلاً عن تسليم نحو 250 شاب ومتطوع شهادات اجتياز البرامج التدريبية التى عقدتها المؤسسة على مدار الأيام الماضية في مجالات تدريب المدربين (TOT) لتنمية قدرات قادة التطوع، وبرامج تنمية القدرات الرقمية والتحول الرقمي والأمن السيبراني للشباب بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمعهد الأمني للتنمية البشرية التابع لوزارة الداخلية.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار جهود العمل الأهلي التنموي لتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري وتعزيز قدراته، وتعمل المؤسسة تحت مظلة التحالف على تنمية قدرات متطوعيها الذين يتجاوز عددهم حالياً نحو 6 آلاف متطوع، يساهمون بفعالية في أنشطة المؤسسة والتحالف على مدار العام.



برنامج التحالف الوطني لتدريب الشباب



خلال تكريم الشباب ببرنامج التدريب