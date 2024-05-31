شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ساهم التحالف الوطنى فى تخفيف معاناة أهالى غزة؟ .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الدولة المصرية أحد أكثر الداعمين للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة في ظل ما يتعرضون له من حرب إبادة تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي، فكانت مصر في مقدمة الدول المساهمين لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي يُعد أحد أذرع الدولة المصرية في تقديم الإغاثة والدعم لسكان غزة، حيث وصل حجم المساعدات المصرية نحو 80 % من إجمالي حجم المساعدات الدولية.

وأطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عدد من القوافل التي تضم المواد الغذائية والعلاجية وأدوية وأجهزة طبية، بالإضافة إلى القوافل التي كان بها أطباء من جميع التخصصات، وذلك استجابة فورية لدعوة القيادة السياسية، وبالتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني تحت شعار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وخلال الفترة الماضية، نجح التحالف الوطنى للعمل الأهلى في أن يلعب دورًا كبيرًا ومؤثرًا كذراع تنموي وإغاثي لدعم جهود الدولة المصرية في تخفيف معاناة أهالي غزة، ليصبح التحالف قوة ناعمة لمصر فى الخارج.