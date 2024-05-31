افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية على أطراف بلدة الناقورة، واشارت المعلومات الى وجود اصابات.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: سقوط اصابات بغارة اسرائيلية استهدفت سيارة اسعاف تابعة للهيئة الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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