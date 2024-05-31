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النشرة: سقوط اصابات بغارة اسرائيلية استهدفت سيارة اسعاف تابعة للهيئة الصحية

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افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية على أطراف بلدة الناقورة، واشارت المعلومات الى وجود اصابات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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