بري التقى ديبلوماسيا في الخارجية الألمانية وبحثا في الأوضاع في لبنان والمنطقة

بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع المدير العام للنظام الدولي في الأمم المتحدة للحد من الأسلحة في وزارة الخارجية الألمانية السفير غونتر سوتر، في التطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة.

كما تابع أيضاً المستجدات السياسيه وآخر التطورات خلال إستقباله الامين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني خالد حدادة.

الذي اشار الى ان "الزيارة هي للتعبير عن الفخر بشهداء المقاومة بكل تلاوينها، بشهداء حركة امل وشهداء المقاومة الإسلامية والشهداء من أهلنا في الجنوب وأن هذه المقاومة بما تعنيه هي إستمرار للعمل المقاوم في جنوب لبنان وهي ضرورة، وانه لا يمكن فصلها عن ما يجري في غزة وأي كلام أو حديث عن وقفها في لبنان بدون وقف لإطلاق النار في غزة المقصود منه هو عمل مشبوه يستهدف إضعاف المقاومة في غزة وعزل غزة عن مصادر ومواقع قوتها".

ولفت حدادة الى ان "الموضوع الثاني الذي بحثته هو قضية المناضل جورج عبد الله الذي كان يجب إطلاق سراحه منذ اكثر من 10 سنوات بناء على قرار قضائي فرنسي ولم تنفذه السلطات الفرنسية ، حيث يأتي المبعوثون الى لبنان لكي يحدثوننا عن الحرية والسيادة"، مشيرا الى إن "إستمرار إعتقال المناضل جورج عبد الله غير القانوني يأتي ليضرب منطق فصل السلطات والديمقراطية في فرنسا وأيضاً ليؤكد التبعية الكاملة لل​سياسة​ الفرنسية لسياسة الولايات المتحدة الاميركية، لذلك إستكمالا لما يجري في فرنسا من تجمع للبرلمانيين الفرنسيين الذين إنبروا للدفاع عن جورج عبد الله كان واجباً أن أمر على بري لنتفق معه على ضرورة إستكمال الجهد البرلماني الفرنسي بجهد لبناني للمطالبة بأحد السجناء السياسيين اللبنانيين المهمين الموجود ظلماً وخارج القانون في فرنسا".

ورأى أن "المطلوب كان أن يبحث دائماً هذا الموضوع مع المبعوث الفرنسي الذي الذي يعطينا دروساً عن السيادة والاستقلال والديمقراطية وان تتم المطالبة باطلاق سراح جورج عبد الله، لقد كان بري متجاوباً واتفقنا على إستكمال هذه الخطوة مع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ومع رئيسها الدكتور فادي علامة ونواب آخرين".