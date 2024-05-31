نقولا: افتحوا البحر لمن يريد من الأجانب والنازحين المغادرة إلى أوروبا

وجه النائب السابق نبيل نقولا نداء إلى" أحرار لبنان"، لافتا فيه، الى ان "بدأ العد العكسي من اجل بيع وطنكم في سوق النخاسة وحكامكم نائمون. استيقظوا من نومكم واجعلوا من يوم إجتماع الدول الأوروبية لتقرير مصير بلدكم يوم إضراب عام ويوم غضب وعدم تجول لجميع السفراء والأجانب على جميع الأراضي اللبنانية".

وأضاف: "للدولة اللبنانية أقول افتحوا البحر لمن يريد من الأجانب والنازحين المغادرة إلى أوروبا. اذا لم تفعلوا ذلك سيكون مصيركم كمصير أهل فلسطين وغزة بالتحديد".