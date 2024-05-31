حزب الله: استهدفنا بمسيرات انقضاضية منصات القبة الحديدية في الزاعورة ما أدى إلى تضررها

اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الامنة وخصوصاً الاعتداء على ساحة حولا شنت المقاومة الإسلامية هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضيّة استهدفت منصات القبة الحديدية في مربض الزاعورة وأطقمها وأماكن استقرارهم وعملهم وأصابت أهدافها بدقة مما أدى إلى تضررها واشتعال النيران فيها".
كما اعلن الحزب انه "رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا بلدة مارون الراس استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة شوميرا قرية طربيخا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".
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