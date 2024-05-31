قداس لمناسبة اختتام الشهر المريمي بدعوة من المجلس العام الماروني

ترأس النائب العام لأبرشية بيروت المارونية ومرشد المجلس العام الماروني المونسنيور إغناطيوس الأسمر قداسا إلهيا، بدعوة من رئيس المجلس العام الماروني ميشال متى، لمناسبة إختتام الشهر المريمي وإحتفالا بالذكرى العاشرة على تدشين مذبح كنيسة السيدة أم النور، المشيدة في مبنى المجلس في المدور.

وفي كلمة له، لفت متى الى ان " لتاريخ المجلس أياما لامعة كالنجوم، أنارت أمامه الطريق وظللت أعماله بهالة من النور رغم السواد والأحداث المأسوية التي رافقت اللبنانيين، إذ كانت العذراء مريم ومار مارون والقديسين المرافقين الأساسيين له في نشاطاته الإجتماعية المختلفة، تلبية لحاجات مجتمعه المعذب والمضطهد والمغلوب على أمره خلال حقبة صعبة لم تنته فصولها حتى الآن للأسف".

وتابع :" لقاؤنا اليوم يثبت تشبث المجلس العام الماروني بالإيمان وبالوطن والإنسان. لذا، إنني أؤمن يقينا أن خلال هذا العقد المنصرم، أي منذ تاريخ تكريس هذا المذبح، قدم المجلس العام الماروني ما يعادل عقودا من العمل الإنساني والإجتماعي والصحي، رغم الظروف الصعبة والعواصف الكبيرة التي شهدتها البلاد، فكان حاضرا أكثر من أي وقت مضى بجانب أهله ومحيطه، يمدهم بالغذاء والدواء والطبابة، وذلك طبعا بعناية أم النور مريم العذراء، وبركة شفيعنا القديس مارون".