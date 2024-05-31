الجمعيّة اللّبنانيّة لحقوق المكلّفين سلمت "تكتل التغيير" تقريرها حول الإدارة الماليّة العامة في لبنان

سلمت الجمعيّة اللّبنانيّة لحقوق المكلّفين (ALDIC)، نواب "تكتل التغيير"، تقريرها حول الإدارة الماليّة العامة في لبنان (Assessment of Lebanon’s Public Financial Management) ضمن برنامج "بناء" BINA المموّل من الاتحاد الأوروبي، تحت إدارة منظمة الشفافية الدولية وTI-LB .

حضر اللقاء عن التكتل النواب: حليمة قعقور، ابراهيم منيمنة، وضاح صادق، فراس حمدان ومارك ضو. وعن الجمعية أعضاء الهيئة الإدارية ، المحامي كريم ضاهر، نديم ضاهر، ومنسقة الجمعية لمشروع "بناء" رشا سعادة شهاب وخبير إدارة المالية العامة اسكندر البستاني ووفيق محي الدين.

وقد قدم كل من المحامي كريم ضاهر ونديم ضاهر لمحة عامة عن جمعية ALDIC منذ تأسيسها وعرضا أبرز مشاريعها. وشددا على "أهمية زيادة الوعي حول الضريبة وإدارة المالية العامة، والحاجة الملحة لإجراء إصلاحات لتعزيز المسؤولية المالية والشفافية في لبنان".

وأعلنت الجمعية "ان النواب الحاضرين أبدوا اهتماماً كبيراً بالمواضيع التي تمت مناقشتها، واستفسروا عن فرص التعاون الممكنة لتنفيذ الإصلاحات المقترحة، مشددين على الحاجة الملحّة إلى تعديلات تشريعية لتحسين النظام المالي في لبنان ومعربين عن نيتهم للتواصل الإيجابي مع الجمعيّة اللّبنانيّة لحقوق المكلّفين (ALDIC) وشركائها في برنامج "بناء" BINA لجهة العمل المشترك والتعاون لهذه الجهة ، سيما من حيث توفير الخبرات.

واشارت الجمعية الى ان "هدف الاجتماع، الذي سيستتبع باجتماعات متواصلة مع نواب كافة الكتل الفاعلة في مجلس النّواب، إلى التّنسيق والتّعاون وخلق تأثير إيجابي بغية تطبيق الإصلاحات وإعادة النّهوض بالاقتصاد الوطني. من جهتهم، رحّب اعضاء تكتل التجدد بالتّعاون والتّنسيق مع الجمعيّة اللّبنانيّة لحقوق المكلّفين لتحقيق هذه الأهداف".

واتفقوا على مواصلة المشاورات وتطوير خطط عمل قابلة للتنفيذ للقيام بالإصلاحات الضرورية ووضع آلية عملية لها".