فصيلة شحيم القت القبض على سوري قتل ولده ورمى جثته على طريق دير المخلص في اقليم الخروب

قتل شاب سوري، ابنه الوحيد البالغ من العمر 10 سنوات، ورمى جثته في المنطقة الفاصلة بين بلدات المغيرية، جون - مزبو د، على طريق دير المخلص .

وقد حضرت الى المكان الاجهزة الامنية وسيارة اسعاف لنقل الجثة، بعد ان تم القاء القبض على الوالد من قبل فصيلة شحيم .