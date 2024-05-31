سريع: استهدفنا حاملة الطائرات الأميركية آيزنهاور بصواريخ باليستية وكانت الإصابة دقيقة

اعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع انه "استهدفنا حاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور بصواريخ باليستية وكانت الإصابة دقيقة، وذلك رداً على العدوان الأميركي البريطاني الداعم للعدو الصهيوني الذي تسبب بوقوع 58 شهيدا وجريحا لإثناء شعبنا العزيز والقوات المسلحة عن موقفها المساند للشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة".

ولفت سريع الى ان ": العدوان الأميركي البريطاني شن غارات عدة بينها 4 على العاصمة صنعاء"، مؤكدا ان "الغارات على الحديدة أدت إلى 16 شهيدا و41 جريحا".