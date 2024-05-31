إدانة ترامب في 34 تهمة جنائية بقضية الممثلة الإباحية

الشارقة - اميمة ياسر - أدانت هيئة المحلفين الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب فى كافة التهم الموجهة إليه فى قضية شراء صمت ممثلة إباحية عن علاقتها به خلال حملة انتخابات عام 2016. وكان ترامب قد واجه 34 تهمة جنائية أدين فيها بتزوير سجلات تجارية من الدرجة الأولى.

وتنقسم التهم التى واجهها ترامب إلى ثلاث بنود، الاول يتعلق بفواتير الخدمات القانونية. ووجد المحلفون أنه مذنب في 11 من 11 تهمة.

والثانى يتعلق بالشيكات المدفوعة مقابل الخدمات القانونية، ووجد أنه مذنب في 11 من 11 تهمة، والثالث يتعلق بإدخالات في دفتر الحسابات للنفقات القانونية، ووجد المحلفون أنه مذنب في 12 من 12 تهمة.