توريد 173 ألف طن قمح للشون والصوامع في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أعلن المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، أنه جرى توريد 173 ألف طن من القمح للشون والصوامع بالمحافظة، لافتا إلى حصاد أكثر من 113 ألف فدان من المساحة المزروعة، والبالغ مساحتها 119 ألفا و267 فدانا على مستوى المحافظة.

وأشار إلى أن مساحة القطن المزروعة بالمحافظة بلغت 12 ألفا و397 فدانا بجميع مراكز المحافظة، فضلا عن زراعة أكثر من 26 ألفا و900 فدان محاصيل حقلية تنوعت ما بين ذرة بيضاء، وصفراء، ورفيعة، و فول صويا، وعباد شمس، و قصب، وبرسيم، و قطن، و904 فدان محاصيل خضر، لوبيا، و قلقاس، و كرنب، و طماطم، وخيار ، وبامية، و بطاطس، و بطاطا، و باذنجان، و شمام، و خيار، و بامية.

وأكد على أهمية النهوض بالقطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُعد أحد المحاور الستة للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة، وركز على ضرورة تطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه بهدف تحقيق أعلى إنتاجية للفدان من المحاصيل الزراعية، خاصة المحاصيل الاستراتيجية.