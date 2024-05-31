بالصور- 760 حاجا يغادرون ميناء نويبع إلى الأراضي المقدسة

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

غادر ميناء نويبع اليوم الجمعة، 760 حاجا و19 باص حج، على متن العبارة آيلة، مع تسهيل إجراءات السفر.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم، أن إجمالي عدد حجاج الذين غادروا ميناء نويبع منذ بداية موسم الحج البري 1169 حاجا و29 باص حج، من خلال تسيير رحلات مكوكية للعبارتين آيلة وكوين نفرتيتي لنقل حجاج بيت الله الحرام من ميناء نويبع إلى ميناء العقبة الأردني، بالتنسيق الكامل مع الجانب الأردني لتيسير وسرعة إنهاء إجراءات الحجاج.

وأوضح البيان أنه يجري التنسيق المستمر مع محافظة جنوب سيناء وإدارة المرور وأعضاء المجتمع المينائي، لسرعة إنهاء الإجراءات وتذليل كافة العوائق وتزويد صالات السفر بعدد من العاملين المدربين على خدمة الحجاج، وعدد من الكراسي المتحركة لكبار السن وكافة الاسعافات الطبية، إضافة إلى تنظيم عمل حاملي الأمتعة .

ووجه اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، بالتنسيق بين غرفة عمليات الميناء ومركز العمليات الرئيسي بالهيئة للوقوف على الإجراءات العملية والتشغيلية، وتذليل كافة الصعوبات الواردة لحجاج بيت الله الحرام بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي وشركة الجسر العربي، والتشديد على شركات السياحة والتوكيل الملاحي بضرورة الالتزام بمواعيد الحجز (سفر- وصول)، وحل أي مشاكل خاصة بالأتوبيسات خلال مرورها بالكمائن لضمان سلامة وصولهم للميناء حتى ركوب العبارات الخاصة بهم، مع ضرورة تواجد 2 سائق لكل باص، وتواجد جواز السفر مع كل حاج وبداخله تذكرة السفر شاملة كافة بيانات الحاج دون مخالفة لتسهيل سرعة الإجراءات.