شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية النواب: التحالف الوطنى ساهم فى تعزيز ملف الرعاية والحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى واحد من الخطوات المهمة والكبرى التي تتخذها الدولة في ملف الحماية الاجتماعية، وتهدف من خلاله إلى القضاء على الفقر وغيره، وخلال هذه الفترة استطاع التحالف أن يغير مفهوم العمل المدنى.

وأضاف أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يضم في عضويته 30 مؤسسة أهلية مختلفة، ويمتاز بملكيته لقاعدة بيانات عملاقة تمكنه من الوصول إلى الأهالي والأسر الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، ويجد ما يقرب من 30 مليون مواطن يستفيد من خدمات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في مجالات متعددة.

وأشار أمين سر اللجنة، إلى أن التحالف يقدم الدعم للفئات الأكثر احتياجا في أكثر من مجال، ومن أهم تلك المجالات هي الأمن الغذائي وتوزيع المواد الغذائية على المواطنين الأكثر احتياجا، إضافة إلى القطاع الصحي، حيث يقدم العديد من الخدمات الطبية المختلفة ذات جودة عالية للمواطنين، وذلك من خلال وصول القوافل الطبية والعيادات المتنقلة إلى المناطق التي يتواجد بها الأهالي التي تحتاج إلى الدعم والرعاية، وذلك من خلال مؤسسات التحالف المختلفة وهو ما يؤكد أن التحالف أصبح معادلة حقيقة فى العمل الأهلى خلال هذه الفترة.