شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار يهنئ الإذاعة المصرية فى عيدها الـ 90 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بأحر التهاني للإذاعة المصرية بمناسبة الذكرى الـ 90 على انطلاقها في 31 مايو سنة 1934.

وأكد الحزب على الدور الريادي للإذاعة المصرية في نشر الوعي والثقافة، وتعزيز القيم الوطنية، ودعم الحراك الفني والأدبي، وتوثيق تاريخ مصر العريق.

وذكر الحزب مساهمات الإذاعة المصرية المميزة في مختلف المجالات، من خلال برامجها المتنوعة، وأصواتها المميزة، ونقلها للأحداث الجارية، ودعمها للمنتخب الوطنى فى جميع المحافل الرياضية.

وطالب الحزب الحكومة بإعادة ريادة الإذاعة المصرية، وتوفير الإمكانيات اللازمة لها لتستعيد سابق عهدها كمنارة إعلامية ونبراسا ثقافياً، داعيا جميع المصريين إلى التمسك بِالإذاعة المصرية، وإثراء محتواها، ودعمها كمنبر وطني حر يُعبّر عن آمال وطموحات الشعب المصري.

