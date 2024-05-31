أكدت غرفة عمليات الدفاع المدني - الهيئة الصحية الإسلامية استهداف طاقمها الإسعافي في الغارة التي شنتها مسيرة معادية على سيارتها في الناقورة ،مما ادى الى استشهاد مسعف وجرح آخر.

كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد مسعف وجرح آخرفي الغارة على سيارة تابعة للهيئة الصحية الإسلامية في الناقورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.