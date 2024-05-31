نعيم قاسم: فلسطين لا تُستعاد بالمفاوضات ولا بالسياسية بل بالمقاومة والبندقية وتكامل أمَّتُنا العربية والإسلامية

أشار نائب الأمين العام لحزب الله" الشيخ نعيم قاسم في المؤتمر القومي العربي الثالث والثلاثون دعماً لغزة في بيروت، الى أن "طوفان الأقصى حقق نتائج استراتيجية، نحن في الموقع المتقدم ونحن في حالة إنجاز مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تحققت، لن ننتظر نهاية الطوفان على إسرائيل، وإنما هي نتائج تحققت الآن قبل وقف إطلاق النار".
وذكر قاسم، أن "في البداية قضية فلسطين أصبحت قضيةً عالمية وحضرت في كل الميادين، ثانياً سقط وهم الكيان الإسرائيلي القابل للحياة فنحن أمام كيان آيلٍ إلى السقوط، ثالثاً برزَ تجذر المقاومة عند الشعب الفلسطيني وفي أمتنا إلى درجة أنَّ الأجِّنة مقاومة قبل أن تخرج إلى الحياة فكيف إذا خرجت وواجهت هذا العدو الإسرائيلي، رابعاً تمَّ ترسيخ دعائم تحرير فلسطين، فلسطين لا تستعاد بالمفاوضات ولا بالسياسية ولا من خلال الدول الكبرى ولن يكون هذا جزءاً من تحرير فلسطين، تحرير فلسطين بالمقاومة والبندقية والدماء والجهاد من شعب فلسطين وتكامل أمَّتُنا العربية والإسلامية".
وشدد على أنه "لا بُدَّ أن نشكر كل محور المقاومة، الأخوة في اليمن والعراق وسوريا، ولا بُدَّ من الشكر الكبير للجمهورية الإسلامية الإيرانية لأنَّها منذ تأسست جعلت أولويتها فلسطين وكل النمو الذي نراه في منطقتنا مدينٌ بشكل أو بآخر بدعم الجمهورية الإسلامية، ولا ننسى الوعد الصادق الذي غيَّر المعادلة ونقلنا إلى معادلة أخرى في هذا العالم".
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