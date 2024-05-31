نعيم قاسم: فلسطين لا تُستعاد بالمفاوضات ولا بالسياسية بل بالمقاومة والبندقية وتكامل أمَّتُنا العربية والإسلامية

أشار نائب الأمين العام لحزب الله" الشيخ نعيم قاسم في المؤتمر القومي ‏العربي الثالث والثلاثون دعماً لغزة في بيروت، الى أن "طوفان الأقصى حقق نتائج استراتيجية، نحن في الموقع المتقدم ونحن في حالة إنجاز مجموعة من ‏الأهداف الاستراتيجية التي تحققت، لن ننتظر نهاية الطوفان على إسرائيل، وإنما هي نتائج تحققت ‏الآن قبل وقف إطلاق النار".

وذكر قاسم، أن "في البداية قضية فلسطين أصبحت قضيةً عالمية وحضرت ‏في كل الميادين، ثانياً سقط وهم الكيان الإسرائيلي القابل للحياة فنحن أمام كيان آيلٍ إلى السقوط، ‏ثالثاً برزَ تجذر المقاومة عند الشعب الفلسطيني وفي أمتنا إلى درجة أنَّ الأجِّنة مقاومة قبل أن ‏تخرج إلى الحياة فكيف إذا خرجت وواجهت هذا العدو الإسرائيلي، رابعاً تمَّ ترسيخ دعائم تحرير ‏فلسطين، فلسطين لا تستعاد بالمفاوضات ولا بالسياسية ولا من خلال الدول الكبرى ولن يكون هذا ‏جزءاً من تحرير فلسطين، تحرير فلسطين بالمقاومة والبندقية والدماء والجهاد من شعب فلسطين ‏وتكامل أمَّتُنا العربية والإسلامية".‏

وشدد على أنه "لا بُدَّ أن نشكر كل محور المقاومة، الأخوة في اليمن والعراق وسوريا، ولا بُدَّ من الشكر الكبير ‏للجمهورية الإسلامية الإيرانية لأنَّها منذ تأسست جعلت أولويتها فلسطين وكل النمو الذي نراه في ‏منطقتنا مدينٌ بشكل أو بآخر بدعم الجمهورية الإسلامية، ولا ننسى الوعد الصادق الذي غيَّر ‏المعادلة ونقلنا إلى معادلة أخرى في هذا العالم".

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