مكتب الحجار: فريق عمل برنامج "أمان" مستمرٌ بمعالجة الشكاوى الناجمة عن مشاكل تقنية

اعلن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار في بيان حول التحويلات النقدية للمستفيدين من برنامج "أمان" وآلية المراجع، انه "بعد تحويل الرسائل لجميع المستفيدين من برنامج "أمان" في 20، 21 و 22 أيار والذي بلغ عددهم 93,585 أسرة لبنانيّة، تبيّن أن هناك عددا من المستفيدين الذين واجهوا بعض المشاكل التقنية مثل عدم تلقّي الرسالة، أو تلقّي رسالة مجتزأة لعدّة أسباب تقنية، البعض منها متعلّق بهواتفهم. وعليه، أعيد إرسال الرسائل ل 1908 أسرة "، مشبرا الى ان "فريق عمل البرنامج مستمرٌ بمعالجة الشكاوى المختلفة الواردة من المستفيدين عبر الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية على فايسبوك عبر هذا الرابط:https://bit.ly/msoa".

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