طرابلسي: ما صدر عن مجلس شورى الدولة هو قرار مهم ويبشر خيراً

اعتبر النائب إدغار طرابلسي، الى أن "ما صدر عن مجلس شورى الدولة من نحو اعتبار سلطة رد القوانين منوطة حصراً برئيس الجمهورية هو قرار مهم ويبشر خيراً"، معتبراً أن "القرار يؤكد على الحكومة وجوب نشر قانونَي المساعدة المالية لصندوق تعويضات المعلمين وقانون أفراد الهيئة التعليمية وعدم انتظار الحكم النهائي وذلك لضمان تقاعد المعلّم في القطاع الخاص".

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