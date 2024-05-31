اشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن، في تصريح له الى انه "يواصل العدو الاسرائيلي عدوانه على الثروة الحرجية اللبنانية. ويستهدف بالذخائر الحارقة أجمل المناطق اللبنانية واكثرها كثافة بالاشجار الحرجية. تحية لرجال الدفاع المدني على اصرارهم المستمر وتنفيذ عمليات انقاذ لاحراج اللبونة واطفاء الحريق حتى ساعات الصباح الأولى".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الزراعة حيا اصرار رجال الدفاع المدني على انقاذ احراج اللبونة من الحريق جراء العدوان الاسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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