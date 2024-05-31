الأمين العام للناتو: بوتين يهدد أعضاء الحلف منذ بداية الحرب ولكن هذا لن يثنينا

أكد الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهدد أعضاء الحلف منذ بداية الحرب ولكن هذا لن يثنينا".
ولفت ستولتنبرغ، الى أن "دعم الحلف لأوكرانيا تطور مع تطور الحرب، ونحن نرحب بتخفيف الحلفاء للقيود المفروضة على استخدام كييف للأسلحة"، مشدداً على أن "لأوكرانيا الحق في الرد على الهجوم الروسي في خاركيف".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مسؤولون محليون بأن "صواريخ روسية أصابت 3 مواقع في خاركيف -ثاني أكبر مدن أوكرانيا– مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 19 آخرين، في حين استهدفت كييف منشآت نفطية في موسكو".
وذكر عمدة خاركيف إيهور تيريخوف أن "القصف الروسي استهدف مبنى سكنيا من 5 طوابق ومتجرا في مبنى من 3 طوابق ومصنعا للخياطة"، مضيفا أن "فرق الطوارئ تواصل العمل على انتشال عالقين من تحت الأنقاض".
وتشهد خاركيف في الفترة الأخيرة تصاعدا في الهجمات بعد أن اقتحمت القوات الروسية الحدود، وفتحت جبهة جديدة شمالي المدينة.
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