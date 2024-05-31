لفت الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، إلى أنّ "المعركة في قطاع غزة ما زالت قائمة، والعالم بسبب الفيتو الأميركي والموقف والحماية الأميركيَّين، يقف عاجزًا، وهناك من لا يزال يراهن على المجتمع الدولي في الردع والحماية".
وأشار، في كلمته خلال احتفال تأبيني تكريميًا للعلامة الشّيخ علي كوراني، في مجمع الإمام المجتبى في الضاحية الجنوبيّة لبيروت، إلى أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ومجانينه يستمرّون في حرب الإبادة في غزة وفلسطين، أمام صمت الدّول والحكّام، لكن بحمد الله هذه الجرائم توقظ العالم".
كانت هذه تفاصيل خبر نصرالله: نتانياهو ومجانينه يستمرون بحرب الإبادة أمام صمت الدول والحكام لكن هذه الجرائم توقظ العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.