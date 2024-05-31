الأونروا: الدبابات الإسرائيلية حاصرت خيام النازحين في مدرستنا بجباليا وأضرمت فيها النيران

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" انه "تلقينا تقارير مروعة من جباليا بشأن أطفال قتلوا وجرحوا وهم يحتمون في مدرستنا خلال الأسابيع الماضية"، لافتة الى ان " الدبابات الإسرائيلية حاصرت خيام النازحين في مدرستنا وأضرمت فيها النيران".

واكدت الوكالة ان "التقارير تحدثت عن تدمير مكاتبنا جراء غارات جوية إسرائيلية وجرفها من قبل الجنود الإسرائيليين"، مؤكدة ان "أكثر من 170 مبنى لنا تعرضت للضرر أو التدمير في جميع أنحاء قطاع غزة".

وشددت الوكالة على ان "الهجمات على منشآتنا يجب أن تتوقف وعلى العالم أن يتحرك لمحاسبة مرتكبيها".