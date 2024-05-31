الرئيس الأوكراني: استخدام الأسلحة الغربية على الأراضي الروسية مسألة وقت

اكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن "استخدام الأسلحة الغربية على الأراضي الروسية مسألة وقت".

وسبق ان نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبستريت، أننا "منحنا أوكرانيا الضوء الأخضر لضرب أهداف داخل روسيا بأسلحة ألمانية".

وكان قد أعلن متحدث باسم المستشار الألماني أولاف شولتس، أنّ ألمانيا تحيز لأوكرانيا استخدام أسلحة ألمانية لضرب أهداف داخل روسيا، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب).

وفي وقت سابق، شدد نائب رئيس مجلس الأمن القومي دميتري مدفيديف، على أنّ روسيا جادة في "تلويحنا باستخدام الأسلحة النووية التكتيكية ضد أوكرانيا".