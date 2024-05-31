يزبك: "حزب الله" يدعو اللبنانيين إلى الوحدة الوطنية والعيش الواحد فهو قدر اللبنانيين جميعًا

أشار رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" الشيخ محمد يزبك، الى أن "حرب الإبادة وقتل الأطفال والنساء والعجز والمدنيين والمجازر المتنقلة في الأماكن التي كانت تُعدّ آمنة من القصف والقنابل الأميركية، وإذ بها تجّزر بتلك الخيم واللاجئين إليها"
ولفت يزبك، في خطبة الجمعة في مدينة بعلبك، الى أن "الإبادة الجماعية التي يرتكبها اليوم نظام الفصل العنصري الصهيوني هي استمرار لسلوكه الظالم جدًا خلال العقود الماضية"، مؤكداً أن "فلسطين أرض مستقلة ذات تاريخ عريق، وشعب يَجْمَعُ المُسلمين والمسيحيين واليهود".
وشدد على أن "المقاومة الإسلامية في لبنان ماضية في معركتها الإسنادية ولا يزيدها التهديد إلا قوة وعزيمة وتصعيدًا في مقابل تصعيد العدو الإسرائيلي المتخبط الحائر المنهزم"، مضيفاً "فليعلموا أن مصيرهم مرتبط بما يجري في غزة العزة، وحزب الله بالرغم من مقاومته يدعو اللبنانيين إلى الوحدة الوطنية والعيش الواحد؛ فهو قدر اللبنانيين جميعًا؛ فلا تذهبن بكم السياسة إلى تضييع قدركم ووحدتكم بحوار جاد تحققون سيادتكم، ولا يقدر غيركم على حل معضلاتكم، فالأمر بأيديكم لا بالرهان على الآخرين.. لبنان منفتح إلا أنه لا يقبل التبعية وسلب سيادته".
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