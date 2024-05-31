مجلس الأمن قرر سحب البعثة الأممية من العراق بحلول نهاية العام 2025

قرّر ​مجلس الأمن الدولي​، بناءً على طلب بغداد، سحب البعثة الأمميّة من ​العراق​ الموجودة في البلاد منذ أكثر من 20 عامًا.

وينصّ القرار الّذي تمّ تبنّيه بالإجماع، على تمديد ولاية البعثة الّتي تمّ إنشاؤها عام 2003 "لفترة أخيرة مدّتها 19 شهرًا، حتّى 31 كانون الأوّل 2025".