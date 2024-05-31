الرئيس السنغالي: مالي "ليست غير مرنة" بشأن الايكواس

ياسر رشاد - القاهرة - أجرى الرئيس السنغالي الجديد باسيرو ديوماي فاي، محادثات مع زعيم مالي العقيد عاصمي غويتا في العاصمة المالية باماكو .

الرئيس السنغالي الجديد باسيرو ديوماي فاي

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلن غويتا، الذي تولى السلطة في انقلاب، انسحاب مالي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

وقال فاي الذي كان في باماكو لمناقشة التعاون بين مالي والسنغال، والحديث عن عضوية مالي في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “أتفهم موقف مالي الذي على الرغم من صلابته إلا أنه ليس غير مرن تماما”.

وأضاف باسيرو ديوماي فاي، "لكننا نعتقد أنه ، على الأقل من وجهة نظري ، يجب أن نواصل العمل مع جميع الأطراف المعنية، ويجب ألا تثبط عزيمتنا؛ بل يجب أن نؤبط عزيمتنا، يجب أن نجد طرقا سعيدة لتعزيز الاندماج".

والزيارة إلى مالي هي المحطة الأولى في رحلة ستأخذ فاي إلى بوركينا فاسو، وهي دولة أخرى في الساحل تواجه، مثل مالي، تهديد الجماعات الإرهابية المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة، ويحكمها مجلس عسكري آخر بعد انقلاب.

وكان تعهد فاي الانتخابي الأخير بإعادة مالي وبوركينا فاسو والنيجر إلى الكتلة الإقليمية للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

اجتمعت النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وأعلنت عن تشكيل قوة مشتركة لمكافحة الجماعات الإرهابية، وجاء ذلك في إطار تحالف دول الساحل أمس الأربعاء بنيامي.

وقال رئيس أركان القوات المسلحة النيجرية الجنرال موسى صلاح برمو في بيان صدر بعد اجتماع مع نظيريه في عاصمة النيجر نيامي:"إن القوة المشتركة لبلدان تحالف دول الساحل ستكون عملية في أقرب وقت لمواجهة التحديات الأمنية في منطقتنا".

وطبقا لما نقلته وكالة الأنباء النيجرية فإن الاجتماع في نيامي بحث المقترحات التي أعدها خبراء ومسؤولون من الدول الثلاث لوضع إجراءات لضمان الأمن على أراضي الدول المذكورة.

وجاء هذا اللقاء في أعقاب اجتماعات كبار مسؤولي ووزراء تحالف دول الساحل منتصف فبراير الماضي في واغادوغو، أفرزت العديد من المقترحات والتوصيات الرامية إلى تهيئة الظروف لتحقيق الاستقرار والتنمية المندمجة في فضاء التحالف.

الجدير بالذكر أن تحالف دول الساحل الذي تم إنشاؤه في عام 2023م، يعد بمثابة ميثاق للدفاع المشترك بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر.