الجيش الأمريكي يدافع عن الاستراتيجية الأفريقية وسط الانقلابات والتحول الروسي

ياسر رشاد - القاهرة - دافع قائد الجيش الأمريكي في إفريقيا، بقوة عن استراتيجيته لمكافحة الإرهاب في القارة وتعهد بمتابعتها على الرغم من موجة من الانتقادات وانجراف الدول الأفريقية نحو طلب المساعدة للأمن من روسيا.

مكافحة الارهاب في افريقيا

في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس خلال أسد إفريقيا ، وهي مناورة محاكاة الحرب في المغرب ، ألقى الجنرال مايكل لانغلي باللوم على موجة من المعلومات المضللة الروسية في المشاعر المعادية لأمريكا في المناطق غير المستقرة.

وقال إن الجيش يجب أن يؤكد من جديد كيف يمكن لاستراتيجيته طويلة الأمد أن تعزز الاستقرار في جميع أنحاء منطقة الساحل ، وهي منطقة شبه قاحلة جنوب الصحراء الكبرى.

ويواجه العسكريون الأمريكيون المتمركزون في أفريقيا والبالغ عددهم 6000 فرد انتكاسات جديدة في الوقت الذي ترحب فيه حكومتا تشاد والنيجر وهما حليفان إقليميان رئيسيان بالقوات الروسية والقوات شبه العسكرية وتضغط عليها لإخلاء المواقع التي تم تحديدها سابقا على أنها حاسمة لمراقبة التحديات الأمنية.

أضاف لانغلي، “على مدى العامين الماضيين ، كان هناك شعور سلبي تجاه أحد أهم حلفائنا ، فرنسا ، كما يتضح من وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشكل عام، لقد تم تأجيج الكثير من هذه المشاعر السلبية من خلال المعلومات المضللة من الاتحاد الروسي، نحن بحاجة إلى جعل وجهات نظرنا معروفة”.

الشراكات مع روسيا

في العام الماضي، ارتبطت أكثر من 11,000 حالة وفاة في منطقة الساحل بعنف الإسلاميين، استمرارا لمسار شهد زيادة تدريجية منذ عام 2021، وفقا لتحليل أجراه مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية للتقارير التي جمعها مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاع المسلح.

منذ عام 2020، أطاح ضباط الجيش الذين خاب أملهم في سجل حكومتهم في مكافحة العنف بالحكومات المنتخبة ديمقراطيا في جميع أنحاء المنطقة.

في هذه العملية ، بدأت دول مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر في النأي بنفسها عن القوى الغربية وتعزيز شراكاتها مع روسيا.

في نوفمبر الماضي، في شمال مالي، استعاد جنود برفقة مرتزقة من شركة فاغنر العسكرية الروسية الأراضي التي سيطر عليها المتمردون لمدة عشر سنوات.

وأطاح المجلس العسكري الذي يحكم بوركينا فاسو بالقوات الفرنسية العام الماضي ولجأ إلى روسيا وفاجنر للحصول على دعم أمني.

وبالمثل، في النيجر، وصل المدربون العسكريون الروس بعد أسابيع من أمر المجلس العسكري الذي تولى السلطة العام الماضي بانسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

وبدلا من الانخراط في استراتيجية البحث عن الذات أو إعادة التفكير، قال السيد لانغلي إن الولايات المتحدة تعتزم “مضاعفة جهودها وإعادة الانخراط مع هذه البلدان”.

في إشارة إلى عملها غير القتالي لمكافحة تغير المناخ وفشل المحاصيل، وإدارة الصراعات القبلية ونزوح السكان.

استقرار

أضاف لانغلي، أن الولايات المتحدة ستلتزم بنهجها الحكومي بأكمله، الذي يؤكد على الحكم الرشيد وبناء المؤسسات بما يتجاوز القوة العسكرية.

وأصر على أن الجيش يدعم الدول الأفريقية بأي طريقة يراها مناسبة بدلا من فرض أفكاره، لكنه جادل بأن المجالس العسكرية لن تحارب الإرهاب أو تضمن الاستقرار على المدى الطويل، لا أريد تسمية أي من هذه البلدان ، لكنها أنظمة عسكرية" .

وقد ميزت هذه الحدود الهشة الولايات المتحدة عن القوى العظمى الأخرى التي تشارك بشكل متزايد في أفريقيا.

تفرض روسيا شروطا قليلة على البلدان التي تقدم لها المساعدة الأمنية، سواء كانت تدار من قبل المجالس العسكرية أو من قبل القادة المنتخبين ديمقراطيا.

وبالمثل، تصر الصين على عدم التدخل في الاستثمارات أو القروض التي تهدف إلى تمويل المناجم والموانئ والطرق السريعة والسكك الحديدية.

ومن بين الأفراد الأمريكيين المتمركزين في أفريقيا، من المقرر أن يغادر حوالي 1000 شخص تم تعيينهم في النيجر و100 في تشاد.

وقد لعب كلا البلدين دورا حاسما في جهود الجيش لمكافحة المنظمات المتطرفة العنيفة في المنطقة، وخاصة النيجر، التي تعد موطنا لأكبر قاعدة للطائرات بدون طيار في القارة.

وقال لانغلي إن القوات الأمريكية تنسحب من النيجر بطريقة آمنة ومنظمة وتعتزم تحديد الشراكات الأمنية المستقبلية في وقت لاحق.

وأضاف أنه سيتم مراجعة وضع القوات الأمريكية في تشاد بمجرد انتهاء البلاد من تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التي أجريت في وقت سابق من هذا الشهر.

ولم يقل لانغلي ما إذا كانت الولايات المتحدة تفكر في نقل قواعد إلى أماكن أخرى في أفريقيا، لكنه قال إن استراتيجيتها ستعتمد إلى حد كبير على المؤشرات التي تقدمها دول غرب أفريقيا حول التهديدات لأمنها، وفي البلدان الواقعة على طول ساحل المحيط الأطلسي.

قال لانغلي إن المسؤولين يشعرون بقلق متزايد بشأن التطرف العنيف ويريدون التأكد من قدرتهم على مراقبة التطورات في المناطق. حدود خطرة، ما تريده الولايات المتحدة هو ما تطلبه الدول". “نحن لا نصف أي شيء”.