مؤسسة تنزانية: مليارات الدولارات من الذهب تتدفق بشكل غير قانوني من إفريقيا كل عام

ياسر رشاد - القاهرة - صدر تقرير من Swissaid، مفاده أن تهريب مليارات الدولارات من الذهب إلى خارج إفريقيا كل عام ، وينتهي معظمها في الإمارات العربية المتحدة، هناك يتم تكريره وبيعه في جميع أنحاء العالم.

تهريب الذهب إلي إلامارات

في عام 2022 ، تم تهريب أكثر من 30 مليار دولار من الذهب ، أو أكثر من 435 طنا متريا ، إلى خارج إفريقيا ، وفقا لتقرير Swissaid ، وهي مجموعة سويسرية للإغاثة والتنمية.

وذكر التقرير أن الوجهات الرئيسية لهذا الذهب كانت الإمارات العربية المتحدة وتركيا وسويسرا.

وقال مؤلفو التقرير إن هدفهم هو جعل تجارة الذهب الأفريقي أكثر شفافية والضغط على اللاعبين في الصناعة لبذل المزيد من الجهد لجعل إمدادات الذهب قابلة للتتبع وسلاسل التوريد أكثر مسؤولية.

أضاف إيفان شولز ، أحد المؤلفين ، لوكالة أسوشيتد برس:"نأمل أن يؤدي ذلك إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين وظروف عمل عمال المناجم الحرفيين في جميع أنحاء إفريقيا" .

ووجد التقرير أن ما بين 32٪ و 41٪ من الذهب المنتج في إفريقيا لم يتم الإعلان عنه. في عام 2022 ، كانت غانا أكبر منتج للذهب في إفريقيا ، تليها مالي وجنوب إفريقيا.

الامارات

بين عامي 2012 و 2022 ، تم تهريب 2,569 طنا متريا من الذهب ، بقيمة حوالي 115 مليار دولار إلى الإمارات العربية المتحدة.

وأشار التقرير إن الفجوة بين الواردات والصادرات الإماراتية من الدول الأفريقية، إلي أن اتسعت على مر السنين ، مما يعني أن كمية الذهب المهربة من إفريقيا يبدو أنها زادت خلال العقد الماضي، على سبيل المثال ، اتسعت من 234 طنا متريا في عام 2020 إلى 405 في عام 2022.

سويسرا

وقال التقرير إن سويسرا ، وهي مشتر رئيسي آخر للذهب الأفريقي ، استوردت حوالي 21 طنا متريا من الذهب غير المعلن عنه من إفريقيا في عام 2022. وقال التقرير إن الرقم الحقيقي يمكن أن يكون أعلى بكثير إذا تم أخذ الذهب الأفريقي المستورد عبر دول ثالثة في الاعتبار ، ولكن بمجرد تكرير الذهب ، يكاد يكون من المستحيل متابعة تدفقه إلى وجهته النهائية.

الاحصاءات

وتظهر قاعدة بيانات الأمم المتحدة لإحصاءات تجارة السلع، التي تحتوي على إحصاءات مفصلة عن الواردات والصادرات، أن سويسرا هي المشتري الرئيسي للذهب من الإمارات العربية المتحدة. وقال التقرير إن "الحصول على الذهب من الإمارات أمر محفوف بالمخاطر" ، واصفا صعوبة التأكد من منشأ الذهب المكرر.



وتابع مسؤول في المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات إن البلاد اتخذت خطوات مهمة لمعالجة المخاوف بشأن تهريب الذهب والمخاطر التي يشكله.

وقال المسؤول إن النمو المستمر لسوق الذهب الإماراتي يعكس ثقة المجتمع الدولي في عملياته ، ورد نيابة عن المكتب الصحفي للبلاد دون تقديم مزيد من الهوية.

وقال المسؤول "لا تزال الإمارات ثابتة في جهودها لمكافحة تهريب الذهب وضمان أعلى معايير الشفافية والمساءلة في قطاع الذهب والمعادن الثمينة".

وتابعت الحكومة السويسرية، إنها تدرك التحديات التي تحدد منشأ الذهب وإنها اتخذت تدابير لمنع التدفقات غير القانونية.

أضاف فابيان ماينفيش ، المتحدث باسم أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية:"سويسرا ملتزمة ولا تزال ملتزمة بتحسين إمكانية تتبع تدفقات السلع الأساسية وشفافية الإحصاءات وجودة الضوابط".

وقارن التقرير بيانات الصادرات من البلدان الأفريقية ببيانات الواردات من البلدان غير الأفريقية، إلى جانب حسابات أخرى، لاستقراء البيانات. ومن بين توصياته، دعا التقرير الدول الأفريقية إلى اتخاذ خطوات لإضفاء الطابع الرسمي على التعدين الحرفي والضيق النطاق وتعزيز الرقابة على الحدود.

كما دعت الدول غير الأفريقية إلى نشر هوية دول المنشأ ودول إرسال الذهب المستورد، والعمل مع السلطات لتحديد تدفقات الذهب غير المشروعة.