قيس سعيد يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين

ياسر رشاد - القاهرة - التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ مع نظيره التونسي في بكين، يوم الجمعة، لإجراء محادثات لتعميق التعاون بين البلدين.

الرئيس الصيني شي جين بينغ

وأقام شي مراسم ترحيب بالرئيس التونسي قيس سعيد في قاعة الشعب الكبرى قبل أن يبدأ الاثنان اجتماعا ثنائيا.

وقال شي، إن البلدين يدعمان ويساعدان بعضهما البعض دائما بغض النظر عن كيفية تغير الوضع الدولي.

وأضاف "في ظل الظروف الجديدة، فإن الصين مستعدة للعمل مع تونس لمواصلة الصداقة التقليدية وتعميق التبادلات والتعاون في مختلف المجالات ودفع العلاقات الصينية-التونسية إلى مستوى جديد".

وبعد الاجتماع، انضم الزعيمان إلى حفل توقيع، وقع خلاله مسؤولون من الجانبين اتفاقية للتعاون في مختلف المجالات بما في ذلك الاقتصاد والتكنولوجيا والصحة والإعلام.

طالب وزير الدفاع الصيني، دونج جون، من نظيره الأمريكي لويد أوستن، بعدم تدخل الولايات المتحدة في العلاقات بين الصين وتايوان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.

الصين تطالب الولايات المتحدة بعدم التدخل في النزاعات البحرية

جدير بالذكر أن الخارجية الصينية ، طالبت الولايات المتحدة بعدم التدخل في النزاعات البحرية بين الصين وجيرانها وحشد "دوائر ضيقة" لردع الصين في البحار.

ونشرت الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء بيانا عن الجولة الثانية من المشاورات الصينة الأمريكية حول القضايا البحرية في مؤتمر عقد عبر الفيديو في 24 مايو الجاري، أشارت فيه إلى أن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول الوضع البحري والقضايا ذات الصلة، واتفقا على الحفاظ على الحوار والتفاعل.

وأضافت: "لا يجب على الولايات المتحدة التدخل في النزاعات البحرية بين الصين والدول المجاورة وتشكيل دوائر ضيقة بهدف "استخدام البحر للإشراف على الصين"، بما لا يقوض السلام والاستقرار في المنطقة".

وعبر الجانب الصيني عن "قلقه العميق" من الاستفزازات التي تنظمها الولايات المتحدة في المياه المحيطة بالصين، داعيا واشنطن للاحترام الصادق لسيادة ومصالح الصين وحقوقها البحرية.

كما حثت الصين الولايات المتحدة على التوقف عن دعم القوى المؤيدة لـ"استقلال تايوان"، مذكرة بأن مبدأ "الصين الواحدة" أساس سياسي للعلاقات الصينية الأمريكية.

محكمة أرجنتينية تلزم رئيس البلاد بالإفراج عن 5 آلاف طن من المواد الغذائية المخصصة للفقراء

ألزمت محكمة أرجنتينية حكومة الرئيس خافيير ميلي بالإفراج عن 5 آلاف طن من المواد الغذائية المخصصة للفقراء بعد تجميد ميلي صرفها في إطار "مكافحة الفساد في نظام الرعاية الاجتماعية".

يشار إلى أن تجميد المساعدات المخصصة لعشرات الآلاف من مطابخ الحساء منذ تولي ميلي الرئاسة في ديسمبر، سبقه تصريح له تعهد فيه أيضا بخفض الإنفاق العام.

في وقت سابق من شهر مايو الجاري، نفذت الحكومة عشرات المداهمات ضد مطابخ الحساء والمنظمات التي تديرها، وسط اتهامات بإجبارها الفقراء على المشاركة باحتجاجات مناهضة للحكومة مقابل تقديم الطعام.

ويُزعم أن الاحتجاجات نُظمت للضغط على الحكومة لتوزيع المزيد من المساعدات التي لم يصل جزء منها إلى المستفيدين المقصودين.

وفي المقابل، يسعى ميلي للقضاء على استخدام منظمات غير حكومية وأحزاب سياسية كوسطاء لتوزيع مساعدات الدولة وإنهاء ما يسميه هو بـ"تجارة الفقر".

ووافق أحد القضاة الاثنين على طلب تقدمت به منظمات إغاثة، حيث أمر الحكومة بإجراء عملية جرد مفصلة للمواد الغذائية المحتجزة والمضي قدما بتوزيعها "على الفور".

وأشار القاضي إلى العدد الهائل من الأرجنتينيين "الذين يعانون بشدة من انعدام الأمن الغذائي".

ووفقا للأرقام الرسمية، يعيش نحو 50% من سكان الدولة اللاتينية في حالة فقر.