ممثل أنصار الله من بيروت: جبهات الإسناد ستستمر ما دامت حرب غزة مشتعلة

ياسر رشاد - القاهرة - قال عمار الحمزي الممثل عن قائد حركة أنصار الله في اليمن، عبد الملك الحوثي، إن جبهات الإسناد ستظل مُشتعلة ما دامت حرب غزة مُشتعلة، ونأمل انضمام جبهاتٍ أخرى.

وأضاف عمار الحمزي في كلمته بالمؤتمر القومي العربي الثالث والثلاثين في العاصمة اللبنانية بيروت، أن إسرائيل في 7 أكتوبر ظهرت على حقيقتها الضعيفة والهشة.

وأكد أن الشعب اليمني يرى أن غزّة ليست وحدها، ولن تكون وحدها، وجرائم الاحتلال في غزة المدعومه بأميركا تتطلب عملاً عربياً مختلفاً يرقى إلى مستوى المواجهة.

ولفت الحمزي، إلى أن جبهات الإسناد ستظل مُشتعلة ما دامت حرب غزة مُشتعلة، ونأمل انضمام جبهاتٍ أخرى، داعيا الأنظمة العربية إلى وقف التطبيع .