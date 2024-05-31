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صور سيارة الإسعاف التي استهدفها الاحتلال وقتل قائدها جنوب لبنان

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ياسر رشاد - القاهرة - ظهرت سيارة الإسعاف التي استهدفتها مسيرة إسرائيلية في بلدة الناقورة جنوب لبنان، محطمة تماما من الجهة الأمامية للسيارة، وكانت ذاهبة لانقاذ جرحى ومصابين في غارة في منطقة أخرى.

 

وقال مصادر تابعة للمقاومة في لبنان، إن مسعف استشهاد وأصيب آخر بجروح خطيرة، في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة إسعاف في مدينة الناقورة جنوب لبنان.

 

نعاه حزب الله في بيانا له قائلا: بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المديرية العامة للدفاع المدني الهيئة الشهيد المسعف حيدر محمود جهير "أمير" مواليد العام 1979 من بلدة الناقورة في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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