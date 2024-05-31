مجلس الوزراء النمساوي يعلن تسهيلات في عملية التصويت بانتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مجلس الوزراء النمساوي، عن تقديم تسهيلات للمواطنين للتصويت في انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي في حال تواجدهم خارج البلاد يوم التصويت في 9 يونيو المقبل.

وذكرت المستشارية النمساوية في بيان اليوم الجمعة - أنه في حالة التواجد خارج البلاد يوم 9 يونيو المقبل يمكن المشاركة في انتخابات الاتحاد الأوروبي بدون أي مشكلة.. مشيرة إلى ضرورة التقدم بطلب للحصول على بطاقة التصويت الخاصة بكل مواطن؛ ليكون جزءًا من تشكيل مستقبل أوروبا من خلال الدخول إلكترونيا للحصول على بطاقة "اي دي اوستريا" عبر البريد الإلكتروني والانضمام إلى قائمة تسجيل الناخبين.

وفي سياق متصل.. أكدت وزيرة شئون أوروبا في النمسا كارولين إدتشتادلر، أن خطة التعافي للاتحاد الأوروبي تستثمر في مستقبل مواطني أوروبا وينطبق هذا بشكل رئيسي على مشاريع تنمية القطاع الصحي.

وقالت الوزيرة إنها افتتحت مع وزير الصحة النمساوي يوهانس راوخ مركز "ميدلوفت" الطبي للرعاية الأولية في فيينا، مشيرة إلى أن هذا يضمن الوصول إلى الرعاية الطبية بتكلفة مناسبة ويغطي المدينة والمناطق الريفية.