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الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته الصين

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محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:
عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، إلى أرض الوطن، بعد قيامه بزيارة دولة للصين خلال الفترة من 28 إلى 31 مايو الجاري.

وشارك الرئيس السيسي - خلال الزيارة - في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التعاون العربي الصيني.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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