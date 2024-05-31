الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، إلى أرض الوطن، بعد قيامه بزيارة دولة للصين خلال الفترة من 28 إلى 31 مايو الجاري.

وشارك الرئيس السيسي - خلال الزيارة - في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التعاون العربي الصيني.