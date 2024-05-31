"أنقذونا".. المقاومة تنشر رسالة جديدة لأسيرة إسرائيلية "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، رسالة صوتية لأسيرة إسرائيلية تطالب فيها حكومة بنيامين نتنياهو بضرورة الإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة.
محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، رسالة صوتية لأسيرة إسرائيلية تطالب فيها حكومة بنيامين نتنياهو بضرورة الإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة.
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.