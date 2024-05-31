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"أنقذونا".. المقاومة تنشر رسالة جديدة لأسيرة إسرائيلية "فيديو"

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، رسالة صوتية لأسيرة إسرائيلية تطالب فيها حكومة بنيامين نتنياهو بضرورة الإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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