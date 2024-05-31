"أنقذونا".. المقاومة تنشر رسالة جديدة لأسيرة إسرائيلية "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، رسالة صوتية لأسيرة إسرائيلية تطالب فيها حكومة بنيامين نتنياهو بضرورة الإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة.