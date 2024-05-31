مرصد الأزهر يدين حادث طعن في مدينة مانهايم الألمانية



محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

أدان مرصد الأزهر بأشد العبارات الهجوم الذي وقع صباح اليوم في ألمانيا، مؤكدًا متابعته لما سيصدر من تقارير عن الهجوم للوقوف على دوافعه والمرجعية الفكرية لمنفذه، حيث أفادت وسائل الإعلام الألمانية أن اعتداء بالسكين وقع اليوم الجمعة، حيث كانت إحدى الجمعيات اليمينية الشعبوية تنظم فاعلية لها بساحة السوق في مدينة مانهايم، مما أدى إلى وقوع إصابات.

ووفق ما نشر فإن الشرطة أطلقت النار باتجاه منفذ الهجوم للسيطرة عليه، ولم يعلن بعد عن هوية المهاجم ولا دوافعه رغم انتشار صور ومقاطع مصورة للحادث على الإنترنت.

وأكد المرصد رفضه القاطع لكافة أشكال العنف والتطرف، وعزمه على الاستمرار في دعوته إلى بناء مجتمعات آمنة يسودها الاحترام المتبادل والتعايش السلمي.