ولاد العم وقعوا في بعض.. مقتل شاب في مشاجرة "المغاربة" بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

قُتل شاب، اليوم الجمعة، متأثرًا بإصابته بطلق ناري في مشاجرة، بناحية قرية أولاد يحيى قبلي التابعة لمحافظة سوهاج.

وتلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا بالواقعة، وتبين وقوع مشاجرة بين أشخاص ينتمون لعائلة "المغاربة" (أولاد عم) بنجع الشناهرة بناحية قرية أولاد يحيى قبلي؛ بسبب خلافات عائلية سابقة بين الطرفين.

ونتج عن المشاجرة مقتل "مجدى. ر" 26 عامًا متأثرًا بإصابته بطلق ناري، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار السلام المركزي، وضبطت قوات الشرطة 4 متهمين والسلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر محضر بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيقات.