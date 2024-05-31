سر تفقد وزير الرى ومحافظ السويس كوبرى السنوسي بعد إزالته

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، موقع كوبري السنوسي القديم الجارى إزالته على ترعة السويس عند الكيلو 74.

ووجه وزير الري، بسرعة إزالة الخوازيق الخاصة بالكوبري القديم داخل القطاع المائي للترعة، وذلك بهدف الاطمئنان على مناسيب وتصرفات المياه بالترعة لضمان توفير الاحتياجات المائية للأراضي الزراعية الواقعة على الترعة.

كما وجه وزير الموارد المائية والري بضرورة متابعة أعمال تطهير الترعة لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة للأراضى الزراعية ومواجهة أي عوائق تواجه توصيل المياه إلى المنتفعين وحل أي شكاوى فى حينها.

وشدد سويلم، على ضرورة التنسيق بين أجهزة الرى والمحافظة لإزالة كافة التراكمات من داخل القطاع المائي ورفع النواتج من على الجسر لعدم إعاقة الحركة المرورية على الطريق المجاور للترعة .

وأشار الوزير بضرورة التنسيق بين أجهزة الرى والمحافظة لتعريف المزارعين بجداول المناوبات وتطبيقها، ومتابعة أجهزة الرى لإلتزام المزارعين بمواعيد المناوبات المقررة ، مع التوجيه بإزالة أى وحدات رفع أو مواسير مخالفة على الترع.

وشدد محافظ السويس، على أهمية المتابعة اليومية لتوفير المياه والتأكد من جاهزية كل القطاعات وجسور الترع والمصارف لمواجهة أي طوارئ، لافتًا إلى ضرورة وضع خطة للحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع خلال فترة أقصى الاحتياجات.

رافق الوزير والمحافظ الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس، وخالد سعداوي السكرتير العام، وأحمد وزيرى السكرتير العام المساعد، وجمال عبيد عضو مجلس النواب ورؤساء الأحياء.