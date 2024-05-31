نصر الله: نفذنا عملية على بعد أمتار قليلة من موقع إسرائيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن مقاتلي الحزب نفذوا عملية على بعد أمتار قليلة من موقع إسرائيلي، ونوه إلى أن المقاتلين لو أرادوا اقتحامه لدخلوا إليه.

ووصف نصر الله حرب غزة بأنها معركة "وجود ومصير وهي تعني مستقبل فلسطين ولبنان".

كان حزب الله أفاد بأنه استهدف بمسيّرات انقضاضية منصات القبة الحديدية في منطقة الزاعورة بالجولان السوري المحتل، مما أدى إلى تضررها واشتعال النيران فيها.

وأضاف الحزب أنه استهدف مبنى يستخدمه جنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرة شوميرا، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.

بالمقابل، أكد جيش الاحتلال أن مسيّرتين مفخختين اخترقتا الحدود من لبنان واستهدفتا موقع الزاعورة.