شكرا لقرائتكم خبر عن 58 مليار جنيه استثمارات عامة للنهوض بالخدمات الصحية بخطة العام المالى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص الحكومة في مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/ 2025، على تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، من خلال زيادة معدلات إتاحة الأطباء (لكل 10 آلاف نسمة)، ومعدل إتاحة الأسِرّة في المستشفيات، مع توجيه اهتمام خاص بتطوير وتعميم قطاع الرعاية الصحية الأولية وبأقسام الطب الوقائي، فضلًا عن مُواصلة التنفيذ الفاعل للبرنامج القومي للتأمين الصحي الشامل في باقي محافظات الجمهورية.

وتقدر الخطة الاستثمارات العامة الموجهة للنهوض بالخدمات الصحية بنحو 68 مليار جنيه في خطة عام 24/2025 بنسبة زيادة قدرها 50% مقارنة بالعام الحالي، حيث إن المشروعات الرئيسة الـمُستهدفة بالخِطّة تتضمن الانتهاء من تنفيذ 58 مُستشفى صحة وجامعي (52 مستشفى صحة و6 مستشفيات جامعية) تخطّت نسبة الإنجاز بها 70% تمهيدًا لدخولها الخِدمة، واستكمال تطوير وتجهيز (55) مُستشفى تتبع أمانة الـمراكز الطبية المتخصصة، منها (26) مستشفى للرعاية العلاجية، و(8) مستشفيات للتأمين الصحي الشامل، و(18) مستشفى مُتخصّص، بجانب تنفيذ 246 مشروعاً في مجال تطوير المستشفيات الجامعية، واستكمال ميكنتها.

يأتي ذلك بالإضافة إلى مشروعات استكمال تطوير وتجهيز الـمراكز والوحدات الطبية، مثل استكمال مبنى الـمعامل الـمركزية بمدينة بدر، والـمدينة الطبية بمعهد ناصر، وتطوير مراكز التحكّم، وتجهيزات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.