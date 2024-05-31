شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ "الشيوخ": الحوار الوطنى يعزز الاصطفاف الوطنى خلف الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب مصطفي الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ ، أن إعلان مجلس امناء الحوار الوطني ، تنظيم اجتماع له غداً السبت في توقيت مناسب وهام ولمناقشة قضايا الأمن القومي المصري ، خاصة في ظل الاحداث التي تشهدها القضية الفلسطينية والمنعطف الخطير الذي تمر به ، وتداعيات ذلك مؤكداً أن الاحداث ألقت بظلالها علي المنطقة خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم علي قطاع غزة وحرب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأكد" الكحيلي" أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ السابع من أكتوبر العام الماضي ، لها موقف راسخ داعم للقضية الفلسطينية ورافض لكل محاولات التهجير القسري للفلسطينيين حتي لا يتم تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر طوال تاريخها تولي القضية الفلسطينية الدعم والاهتمام.

وأشار" الكحيلي" ، إلى أن الحوار الوطني يضم كل فئات وممثلي القوي السياسية وهو ما يؤكد ويعزز الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية ، خاصة مع تطورات الأحداث في رفح ، واستمرار المأساة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وتابع قائلاً: " الحوار يتضمن طرح كل الرويء والمقترحات والتوصيات لدعم موقف الدولة المصرية من أجل حماية الأمن القومي المصري وفي دعمها للقضية الفلسطينية حتي لا يتم تصفيتها."

ومن المقرر أن يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، غدا السبت ، اجتماعًا، لمناقشة موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية، نظرًا للأوضاع الخطيرة التي خلَّفها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، وذلك استجابة لطلب رئيس الجمهورية في إفطار الأسرة المصرية الأخير بإدراج موضوعات الأمن القومي ضمن مناقشات الحوار.