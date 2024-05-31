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التحالف الوطنى للعمل الأهلى يفتتح دار رعاية أيتام بالفيوم

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القاهرة - سامية سيد - افتتح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، دار رعاية أيتام بالفيوم، وذلك بعد رفع كفاءتها وفرشها بأثاث كامل، يأتي ذلك ضمن جهود التحالف الوطني لدعم الشرائح الأولى بالرعاية.

شملت أعمال التجديد ترميم المباني، وتركيبات كهربائية جديدة، ودهانات، وواجهة أمامية جديدة، وتأثيث كامل للمبنى. فضلا عن تنظيم قافلة طبية موسعة تستهدف تقديم منظومة خدمات طبية متكاملة تشمل توقيع الكشف على اهم الامراض التى تواجهه الأبناء وتأثر على صحتهم وتحصيلهم الدراسي ومن بينها امراض العيون والأنيميا والسكر والباطنة والاطفال والجلدية فضلا عن صرف العلاج والاكتشاف المبكر للأمراض وغيرها من الخدمات الطبية الهامة.

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دار رعاية أيتام بالفيوم

 

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دار الأيتام

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جانب من تجهيزات رعاية أيتام الفيوم 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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