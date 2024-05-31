شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى يفتتح دار رعاية أيتام بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، دار رعاية أيتام بالفيوم، وذلك بعد رفع كفاءتها وفرشها بأثاث كامل، يأتي ذلك ضمن جهود التحالف الوطني لدعم الشرائح الأولى بالرعاية.

شملت أعمال التجديد ترميم المباني، وتركيبات كهربائية جديدة، ودهانات، وواجهة أمامية جديدة، وتأثيث كامل للمبنى. فضلا عن تنظيم قافلة طبية موسعة تستهدف تقديم منظومة خدمات طبية متكاملة تشمل توقيع الكشف على اهم الامراض التى تواجهه الأبناء وتأثر على صحتهم وتحصيلهم الدراسي ومن بينها امراض العيون والأنيميا والسكر والباطنة والاطفال والجلدية فضلا عن صرف العلاج والاكتشاف المبكر للأمراض وغيرها من الخدمات الطبية الهامة.

دار رعاية أيتام بالفيوم

دار الأيتام