الجيش الإسرائيلي: الدفاعات الجوية اعترضت مسيّرة اجتازت الأجواء الإسرائيلية من لبنان

زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "متابعةً للإنذار في مدينة عكا، تمكّنت الدّفاعات الجوّيّة من اعتراض مسيّرة اجتازت إلى الأجواء الإسرائيليّة من ​لبنان​"، موضحًا أنّه "تمّ تفعيل الإنذار خشيةً سقوط شظايا ناجمة عن عملية الاعتراض".

وأشار في تصريح، إلى أنّ "في وقت سابق اليوم، هاجمت طائرات حربيّة مبنى عسكريًّا في منطقة ​الناقورة​ في جنوب لبنان، تمّ رصد عناصر داخله. كما تمّ استهداف عنصر في منطقة يارون".