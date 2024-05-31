الجيش الإسرائيلي: الدفاعات الجوية اعترضت مسيّرة اجتازت الأجواء الإسرائيلية من لبنان

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنّ "متابعةً للإنذار في مدينة عكا، تمكّنت الدّفاعات الجوّيّة من اعتراض مسيّرة اجتازت إلى الأجواء الإسرائيليّة من لبنان"، موضحًا أنّه "تمّ تفعيل الإنذار خشيةً سقوط شظايا ناجمة عن عملية الاعتراض".
وأشار في تصريح، إلى أنّ "في وقت سابق اليوم، هاجمت طائرات حربيّة مبنى عسكريًّا في منطقة الناقورة في جنوب لبنان، تمّ رصد عناصر داخله. كما تمّ استهداف عنصر في منطقة يارون".
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