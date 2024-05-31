نشرت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، رسالة صوتية لأسيرة إسرائيلية تطالب فيها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بضرورة الإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة. وقالت الأسيرة "لا تجعلوا مصيرنا في يد نتانياهو ومجلس الحرب، أنقذونا، الشعب يجب أن يقرر".

كانت هذه تفاصيل خبر "القسام" نشرت مقطعا صوتيا لأسيرة إسرائيلية محتجزة بغزة: "لا تجعلوا مصيرنا بيد نتانياهو ومجلس الحرب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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