الخارجية القطرية: رئيس وزراء قطر بحث مع وزير خارجية إيران بالوكالة آخر مستجدات الأوضاع في غزة

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أن "رئيس الوزراء ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني بحث مع وزير خارجية إيران علي باقري كني بالوكالة في اتصال هاتفي آخر مستجدات الأوضاع في غزة".
وأوضحت الوزارة، أنه "جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".
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