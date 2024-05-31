قوى الأمن: توقيف 3 من أفراد شبكة تخزين وتوزيع وترويج مخدرات بمناطق الضاحية والحدت

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معلومات توافرت عن قيام شبكة بتخزين ​المخدرات​ داخل شقة في محلّة ​برج البراجنة​، وتوزيعها على المروّجين"، موضحةً أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، تمكّنت ​شعبة المعلومات​ من تحديد هويّة أفراد الشّبكة، ومن بينهم: "م. ح." (من مواليد عام 2000، لبناني) موزّع، "ف. ص." (من مواليد عام 1980، لبناني) مروّج، و"أ. ج." (من مواليد عام 1992، لبناني) مروّج".

وأشارت في بلاغ، إلى أنّ "بتاريخ 2024-5-14، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّات الشّعبة من توقيف الأوّل بالجرم المشهود في محلّة الكفاءات، أثناء قيامه بتوزيع المخدّرات على المروّجين على متن درّاجة آليّة نوع "سويت" دون لوحات تمّ ضبطها. كما نفّذت عمليّةً متزامنةً نَتج عنها توقيف الثّاني والثّالث في محلّة المعمورة، أثناء قيامهما بترويج المخدّرات على متن درّاجتَين آليّتَين دون لوحات نوع "لاندي" و"۷۱5۰" تمّ ضبطهما".

وكشفت شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتفتيشهم والدرّاجات، عُثِرَ على: 10 مظاريف بداخلها مادّة ​الكوكايين​ مدوَّن عليها "نص نت اكسترا" زنة الواحد نحو 2,6 غرامات، 10 مظاريف بداخلها مادّة الكوكايين مدوَّن عليها "نص باز اكسترا" زنة الواحد نحو 2,7 غ، مبالغ ماليّة و4 هواتف خلويّة".

وذكرت أنّ "بتفتيش منزل الأوّل، تمّ ضبط ما يلي: 35 مظروفًا بداخلها مادّة حشيشة الكيف زنتها بالكامل نحو 670 غ، 59 مظروفًا بداخلها مادّة الكوكايين مدوَّن عليها "نص نت اكسترا" زنة الواحد حوالي 2,7 غ، 65 مظروفًا بداخلها مادّة الكوكايين مدوّن عليها "نص باز اكسترا"، زنة الواحد حوالي 2,7 غ، مظروف بداخله مادّة الكوكايين زنته نحو 3 غ، مبلغ مالي، هاتف خلوي، دفترا حسابات ماليّة، أوراق ومستندات شخصيّة لأشخاص من جنسيّات مختلفة".

كما لفتت إلى أنّ "بالتّحقيق معهم، اعترف الأوّل بقيامه بتخزين وتوزيع المخدّرات على المروّجين، من بينهم الثّاني والثّالث في مناطق ​الضاحية الجنوبية​ والحدت، مستخدمًا الدرّاجة الّتي أوقف على متنها. واعترف الثّاني والثّالث بما نُسِبَ إليهما، وبترويج المخدرات في مناطق الكفاءات والمعمورة ومحيطها، على متن الدرّاجتَين اللّتين أوقفا على متنهما".

وأفادت الشّعبة بأنّ "المقتضى القانوني اُجري بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف متورّطين آخرين".